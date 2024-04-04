Москва, 4 апреля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 апреля открыл новые молодёжные центры в 12 регионах страны.

Алексей Майшев / РИА Новости

По видеосвязи он принял участие в открытии центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Севастополе и других субъектах России.

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«Сегодня у нас значимое, большое событие: мы даём старт работе круглогодичных молодёжных образовательных центров сразу в 12 регионах России. Это действительно заметное, весомое, серьёзное пополнение», — объявил глава государства в начале мероприятия.

До этого момента в России работали четыре круглогодичных образовательных центра: Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье, Центр знаний «Машук» в Пятигорске, Академия «Меганом» в Судаке и Историко-культурный центр «Истоки» в Печорах.

Как сообщало ИА Регнум, во время мероприятия Путин заявил, что в ближайшее время молодёжные центры откроются в том числе в Запорожской и Херсонской областях. В 2024 году новые центры откроют ещё в 12 регионах. Как заявил президент, их инфраструктура уже приобретает общероссийский масштаб и они будут работать во всех федеральных округах.