Петрозаводск, 31 мая, 2024, 19:45 — ИА Регнум. «Роснефть» совместно с Информационным туристским центром Карелии представили маршруты для автолюбителей, путешествующих по республике. Проект «Автомаршруты Карелии» включает четыре направления: следуя по каждому из них, можно посетить популярные туристические места и ключевые объекты республики. Три маршрута («Ладожское кольцо», «Онежское кольцо» и «От Ладоги до Онего») пролегают рядом с двумя самыми большими озерами Европы — Ладожским и Онежским, четвертый («Карельская Арктика») — среди красот Русского севера. Чтобы проехать по каждому из них, автотуристам потребуется от 5 до 11 дней.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Карелии появились четыре новых маршрута для автопутешественников

Туристы смогут посетить объекты всемирного наследия ЮНЕСКО: музей «Кижи» и петроглифы, архитектурные и природные достопримечательности острова Валаам, уникальный мраморный каньон «Рускеала», деревню Кинерма с 500-летней историей и многое другое. Благодаря проработанной навигации туристы смогут рационально использовать время в путешествии и посетить основные достопримечательности.

Увеличению туристического потока в Карелию способствует качественный придорожный сервис сети АЗС «Роснефть». В Карелии находятся 24 заправочные станции компании, где клиенты могут приобрести качественное моторное топливо, перекусить, комфортно отдохнуть и приобрести необходимые в дороге товары.