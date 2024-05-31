Севастополь, 31 мая, 2024, 09:58 — ИА Регнум. В Севастополе задержали местного жителя, планировавшего подорвать российского военного, сообщили 31 мая в ФСБ.

Кадр из видео

Севастополец готовил покушение по заданию из Киева. Об этом он рассказал на допросе, согласившись сотрудничать со следствием.

Он сообщил, что получил задание взорвать российского военного, на которого ему указали кураторы СБУ, в момент, когда он пойдёт в подъезд жилого дома.

Для этого 30-летний севастополец взял из тайника, местонахождение которого ему указали украинские спецслужбы, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство фугасного действия. Произведённое за рубежом СВУ содержало пластичное взрывчатое вещество массой около 630 граммов.

Также в тайнике находились передатчик и приёмник радиоуправляемого исполнительного устройства и электродетонатор. Севастопольца задержали, когда он поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда.

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Следственный отдел ФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела по статям о покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Задержанного по решению Ленинского районного суда Севастополя заключили под стражу.