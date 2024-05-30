Лозанна, Швейцария, 30 мая, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Российского тяжелоатлета Руслана Албегова лишили бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в категории свыше 105 кг, сообщил 30 июня Международный олимпийский комитет (МОК) на своём официальном сайте.

Антон Новодережкин/ ТАСС

Отмечается, что бронзовая награда в этой категории будет передана южнокорейцу Чон Сан Гюну.

В МОК не уточнили, будет ли россиянин лишён других завоёванных им медалей на международных турнирах. Албегов по два раза выигрывал чемпионаты мира (2013, 2014) и Европы (2012, 2013).

Как передавало ИА Регнум, в августе 2019 года Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских тяжелоатлетов. Спортсменов заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

Как уточнял «Матч ТВ», это Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева.