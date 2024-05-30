Москва, 30 мая, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Обвиняемые по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» не смогут в полном объёме выплатить компенсации потерпевшим даже в случае, если их приговорят к пожизненному заключению, заявил журналистам член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Мальцев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что пострадавшие при теракте или родственники погибших имеют право потребовать от осужденных денежные компенсации. При этом, если фигуранты дела отправятся в исправительные учреждения, в которых предусмотрена трудовая деятельность, то их обяжут работать.

«Однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой», — сказал Мальцев, слова которого приводят «Известия».

Член ОНК отметил, что наиболее популярными видами работ в российских исправительных учреждениях являются швейные цеха, производство мебели и металлообработка. Вместе с тем, по его словам, не у всех заключенных получается работать из-за особенностей режима, необходимости обучения или отсутствия заказов.

Кроме того, в случае работы в исправительных учреждениях заключенные не могут рассчитывать на высокую зарплату. Из средств, причитающихся им в рамках трудовой деятельности, впоследствии вычитаются деньги на содержание в тюрьме, а также подоходный налог.

Мальцев добавил, что в счёт компенсации пострадавшим можно будет взыскать оставшуюся сумму, но она будет небольшой.

Как сообщало ИА Регнум, террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, включая шестерых детей. Ещё 550 человек числятся пострадавшими.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он отметил, что исполнителям атаки поступали с Украины значительные суммы денежных средств.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали 12 человек. В их числе четверо человек, которых следствие считает непосредственными исполнителями. Это Далерджон Мирзоев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Муродали Рачабализода (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Мухаммадсобир Файзов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Шамсидин Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ещё четверо человек, по данным следствия, знали о намерении террористов и способствовали им в подготовке теракта. Речь идёт о Исроиле Исломове (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Диловаре Исломове (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Аминчоне Исломове (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Алишере Касимове (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

В пособничестве террористам обвиняются также ещё четверо. Это Лутфуллои Назримада (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Джумахон Курбонов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Якубджон Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Муххамад Зоир Шарипзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).