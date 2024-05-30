Варшава, 30 мая, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Спецслужбы Польши арестовали одного польского гражданина и двух белорусских подданных по подозрению в подготовке диверсий, 29 мая сообщил пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности (ABW) страны Яцек Добжиньский.

Иван Шилов ИА Регнум Арест

Его заявление опубликовали на сайте ведомства. Мужчин задержали в Варшаве, в городе Прушкуве и в Поморском воеводстве. По версии польских властей, подозреваемые устраивали поджоги в разных частях Польши.

При этом в ABW считают, что к этому якобы могут быть причастны российские спецслужбы. Кроме того, всем троим предъявили обвинения в том, что они действовали в составе организованной международной преступной группировки.

Мужчины проведут под арестом три месяца. В случае если их вина будет доказана, обвиняемым может грозить пожизненное заключение.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал о том, что в стране арестовали девять человек, которых подозревают в саботаже и диверсиях, совершённых якобы по заказу России. Он отметил, что среди указанных лиц есть представители криминального мира.

Туск также уточнил, что в числе обвиняемых оказались граждане Украины, Белоруссии и Польши. Премьер-министр напомнил об инциденте в городе Вроцлаве, где удалось пресечь попытку поджога предприятия по производству красок. Рядом с этим объектом находится химический завод.

В июле 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала шпионские скандалы в Польше. Она указала, что в указанной стране царят русофобия и шпиономания. Захарова также добавила, что в связи с этим власти Варшавы перестали выполнять свои обязательства, которые предусмотрены международным правом.