Варшава, 21 мая, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Девять человек арестовали в Польше из-за подозрений в саботаже и диверсиях, совершённых якобы по заказу России. Об этом 20 мая заявил польский премьер-министр Дональд Туск в эфире телеканала TVN24.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

«На данный момент у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — уточнил польский премьер.

Туск пояснил, что речь идёт о наёмниках, при этом в отдельных случаях они являются представителями криминального мира. Премьер Польши добавил, что среди обвиняемых — граждане Украины, Белоруссии и Польши.

В частности, Туск упомянул «громкий случай» во Вроцлаве, где пресекли попытку поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод. По словам Туска, поджог «был заказан российскими службами».

«Мы имеем дело с диверсиями в Литве, поджогом склада IКЕА. Те же задержанные там люди могут иметь отношение и к попыткам диверсий, в основном, поджогов в Польше», — отметил премьер Польши.

Ранее ИА Регнум сообщало, что прокуратура Польши 6 февраля 2024 предъявила обвинение гражданину страны в «шпионаже» в пользу России. Его также заподозрили в незаконном обороте наркотиков и подделке документов. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в июле 2023 года, говоря о шпионских скандалах в Польше, заявила, что в республике царят русофобия и шпиономания. Дипломат уточнила, что из-за этого власти Польши перестали выполнять свои предусмотренные международным правом обязательства.