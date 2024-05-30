Киев, 30 мая, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории, подконтрольной Киеву. Об этом 30 мая свидетельствуют данные онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Позднее, чем в других регионах, сигнал об опасности с воздуха прозвучал в Ивано-Франковской, Волынской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях. С 03:58 мск воздушная тревога звучит на всей территории Украины.

Граждан предупредили о ракетной опасности и попросили проследовать в укрытия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении в городе объекта критической инфраструктуры. Подробности глава Харькова уточнять не стал.

Кроме того, в Днепропетровске в ночь на 30 мая произошла серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Граждан настоятельно попросили проследовать в укрытия. В небе над городом зафиксировано появление беспилотников.

Также сообщалось, что 29 мая в городе Конотопе Сумской области прогремел взрыв на фоне действовавшей в регионе воздушной тревоги.