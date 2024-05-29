Конотоп, Украина, 29 мая, 2024, 09:18 — ИА Регнум. В городе Конотопе в Сумской области прогремел взрыв, сообщил 29 мая украинский портал «Телеграф».

Иван Шилов ИА Регнум

На момент взрыва в регионе действовал режим воздушной тревоги.

Глава Ровенской области Александр Коваль сообщил о проблемах с электроснабжением в ряде населённых пунктов из-за атаки беспилотника. Как сообщило издание «Страна. ua», в результате падения обломков дрона на одном из энергообъектов сработала система защиты.

О взрывах в Харькове сообщило украинские издание «Общественное». По его данным, в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях ночью силы ПВО ВСУ сбили 13 из 14 беспилотников.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в этих регионах.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая украинские СМИ распространили информацию о взрыве в Полтаве. На момент взрыва в регионе действовал режим воздушной тревоги.