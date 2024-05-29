Москва, 29 мая, 2024, 12:07 — ИА Регнум. На фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» жителей и гостей столицы ожидают рыбные блюда, мероприятия на воде и мастер-классы на морские темы. Об этом сообщалось на официальном портале мэра столицы Сергея Собянина.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Фестиваль продлится до 2 июня на 31 площадке по всей столице.

На одной из флагманских площадок — Школьной улице — построили сцену на макете корабля. Для гостей фестиваля с 30 мая по 2 июня будет звучать джазовая музыка. Выступят такие группы, как «Jazz Band Артура Лорана», Alfa-Jazz. Кроме того, гостей ждут каверы групп «Каверзные» и «Русский бит», а также музыкальные миксы топовых диджеев.

На Тверской площади пройдут выступления столичных знаменитостей. 1 июня в 20:00 можно будет услышать рок–, рэп — и поп-музыку в исполнении группы Goroda. 2 июня в 20:00 гостей ждет выступление полуфиналиста шоу «Голос. Дети» Миши Житова.

Пройдут концерты и на рыбном рынке «Москва — на волне». Там 31 мая можно будет услышать лирические композиции финалиста телевизионных шоу Витольда Петровского. Оперных певцов, исполняющих рок — и джаз-каверы, можно будет послушать 2 июня в 18:00 на концерте вокального арт-проекта Opera Drive.

На Манежной площади будут ежедневные спектакли на тему моря. Так, 30 мая в 19:00 гости увидят постановку «Морячки на каникулах» театра «Каникулы Про». 31 мая в 19:00 театр «Парабазис» покажет спектакль «Остров Буян», в котором примут участие зрители.

С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Как сообщало ИА Регнум, в рамках рыбного фестиваля 25 мая на Водоотводном канале прошла экскурсия для пловцов на сап-борде, участники которой узнали интересные факты и легенды о набережных, знаменитых мостах и памятниках столицы.

В тот же день был объявлен конкурс на лучшую экскурсию на сап-бордах по водоёмам города. Предлагается шесть площадок, по которым можно проложить свой маршрут: Серебряный бор, Борисовские пруды, Гребной канал в Крылатском, участок на реке Яузе около усадьбы Свиблово, канал имени Москвы и Воронцовские пруды. Конкурс продлится до 1 августа.