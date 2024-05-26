Москва, 26 мая, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» на Водоотводном канале прошла экскурсия для пловцов на сап-борде, участники которой узнали интересные факты и легенды о набережных, знаменитых мостах и памятниках столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Экскурсия стартовала от Третьяковского причала Водоотводного канала, история которого насчитывает почти 250 лет, отмечается в материале. Следующим пунктом путешествия по воде был Патриарший мост.

Ещё одна достопримечательность, которую увидели участники экскурсии, — знаменитая ГЭС-2, одна из старейших электростанций России. Сегодня это современный Дом культуры, в котором проходят необычные выставки, перформансы, экспонируются инсталляции.

Также в этот день был объявлен конкурс на лучшую экскурсию на сап-бордах по водоёмам города. Предлагается шесть площадок, по которым можно проложить свой маршрут: Серебряный бор, Борисовские пруды, Гребной канал в Крылатском, участок на реке Яузе около усадьбы Свиблово, канал имени Москвы и Воронцовские пруды.

Выбрав место, необходимо описать экскурсию, указать её точки на карте, добавить фотографии и заполнить специальную форму на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Конкурс проводится с 24 мая по 1 августа. Победитель, которого определит жюри, сможет провести свою экскурсию на сап-бордах по созданному маршруту.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр столицы Сергей Собянин информировал, что участники Дней исторического и культурного наследия Москвы смогут посетить больше 70 отреставрированных объектов. Среди таких зданий — Дворец пионеров и Театр эстрады, уникальный образец деревянного зодчества — Дом Палибина и другие.

В рамках акции также пройдут экскурсии в нескольких иностранных посольствах, например, Индии, Катара и Бразилии. Для участия в экскурсиях нужно предварительно зарегистрироваться по телефону или на сайте «Узнай Москву».