Будапешт, 28 мая, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Украина не смогла добиться успехов на фронте, несмотря на все поставки западного оружия. Об этом 28 мая заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум

«Несмотря на все поставки оружия, украинцы не смогли добиться военных успехов на фронтах», — приводит его слова Hirado.

Он добавил, что поставки оружия приведут только к ещё большим разрушениям и жертвам, а решением может быть дипломатическое урегулирование.

По его словам, единственный вопрос заключается в том, когда могут начаться мирные переговоры.

Сийярто отметил, что киевский режим не может одержать победу на поле боя, поскольку Россия является ядерной сверхдержавой, которую нельзя поставить на колени.

Как передавало ИА Регнум, в результате прорыва Вооружённых сил России на разных направлениях в зоне спецоперации произойдёт обрушение целых участков фронта ВСУ, говорится в опубликованном 28 мая материале Al Mayadeen. Отмечается, что на данный момент можно говорить о том, что у российских военных достаточно сил для прорыва обороны ВСУ на разных участках и удерживания инициативы на фронте.