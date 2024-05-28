Бейрут, 28 мая, 2024, 17:41 — ИА Регнум. В результате прорыва Вооружённых сил России на разных направлениях в зоне спецоперации произойдёт обрушение целых участков фронта ВСУ. Об этом говорится в опубликованном 28 мая материале Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что на данный момент можно говорить о том, что у российских военных достаточно сил для прорыва обороны ВСУ на разных участках и удерживания инициативы на фронте.

«И даже без какого-либо «генерального наступления» эта тактика «тысячи мелких порезов» очень опасна для ВСУ, так как обескровливает силы украинской армии, что со временем может привести к обрушению целых участков фронта», — говорится в публикации

Уточняется, что это свидетельствует о том, что армия России навязывает бои на различных участках линии боевого столкновения и этим вынуждает ВСУ заниматься постоянным перебросом и так истощённых резервов. По мнению обозревателей, также обрушению фронта ВСУ поспособствует провал мобилизации на Украине.

Как сообщало, 25 мая государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело из-за провала ВСУ при обороне в Харьковской области в ходе наступления российских войск. Дело против 28 командиров украинских подразделений возбудили по статьям о халатном отношении к военной службе и самовольном оставлении поля боя.

Позднее в этот же день сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что из-за усиления раскола в рядах ВСУ может рухнуть фронт или активизироваться сдача в плен украинских бойцов. По его мнению, в связи с этим сейчас стоит предусмотреть механизмы перехода, фильтрации и интеграции пленных военных ВСУ, которые решили связать судьбу с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в последнее время делает много заявлений, скатываясь в истерику. По мнению представителя Кремля, это связано с тяжёлой для ВСУ ситуацией на фронте.