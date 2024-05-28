Москва, 28 мая, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Верховный суд предложил запретить прекращать уголовные дела о клевете по примирению сторон, сообщил 28 мая корреспондент РАПСИ после заседания пленума суда.

Известия/Дмитрий Коротаев

Суд в рамках выполнения поручения президента разработал законопроект, согласно которому уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств (часть 1 статьи 128.1 УК РФ) не подлежат безусловному прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Верховный суд предложил перевести дела о клевете в категорию частно-публичного обвинения. Инициатива направлена на обеспечение надлежащей охраны прав и свобод человека.

«Реализация данной законодательной инициативы предполагает, что при отнесении уголовных дел <…> к категории дел частно-публичного обвинения изменится порядок прекращения таких уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим», — пояснили в Верховном суде.

Согласно проекту, основное бремя доказывания по уголовным делам о клевете без квалифицирующих обстоятельств возлагается на правоохранительные органы. Так объект клеветы обязан самостоятельно поддерживать обвинение в суде, а неявка в суд без уважительной причины повлечёт прекращение дела за отсутствием в деянии обвиняемого состава преступления. При этом пострадавший от клеветы несёт бремя возмещения судебных расходов.

По данным Верховного суда, за клевету без отягчающих обстоятельств в 2023 году осудили 24 человека, тогда как за квалифицированные виды этого преступления — 41 человека. За этот период времени суды прекратили дела против 89 фигурантов в связи с примирением сторон и оправдали 239 человек, обвинявшихся в клевете.

Пленум проголосовал за то, чтобы направить законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в беседе с председателем Верховного суда Ириной Подносовой 23 апреля поднял вопрос загруженности судов и отметил, что необходимо разобраться с этой проблемой. Глава государства также попросил главу ВС заняться предложениями Верховного суда, которые находятся на рассмотрении Госдумы.