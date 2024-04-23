Москва, 23 апреля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Беседа состоялась 23 апреля в Кремле.

(сс) Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

«Прежде всего поздравляю вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России», — сказал глава государства в начале встречи.

Президент пожелал Подносовой успехов на новой должности.

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