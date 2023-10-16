Москва, 16 октября, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Сбежавший из украинского футбольного клуба «Шахтёр» 19-летний Александр Роспутько намерен получить российский паспорт. Об этом ИА Регнум рассказал отец футболиста Юрий.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Напомним, 13 октября украинские СМИ сообщили о побеге футболиста «Шахтёра» после матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 с «Антверпеном», который прошёл 4 октября. По данным источника ИА Регнум, Александр Роспутько вместе с семьёй сбежал в Россию через Турцию.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтёра». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт», — рассказал отец футболиста.

Также он опроверг информацию о возможном подписании Александра контракта с какой-либо российской футбольной командой. По его словам, последние месяцы в «Шахтёре» стали для Юрия крайне тяжёлыми.

Свою футбольную карьеру Александр Роспутько, родившийся в Горловке 10 июня 2004 года, начал в «Шахтёре». В составе команды футболист несколько раз становился чемпионом Украины в разных возрастных категориях. Кроме того, Александру довелось сыграть четыре матча за сборную Украины U19. После отделения Донецкой Народной Республики от Украины «Шахтёр» переехал на территорию Украины, а в ДНР был основан новый одноимённый футбольный клуб.