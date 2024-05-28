Бейрут, 28 мая, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Отряды ливанского шиитского движения «Хезболла» выпустили по населённым пунктам на севере Израиля более 80 ракет из установок реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Ударам подверглись город Кирьят-Шмона и поселения Мерон, Кфар-Хошен и Цафон. Представители «Хезболлы» заявили, что операция стала ответом на израильский авианалёт на госпиталь в городе Бинт-Джбейль на юге Ливана, где погиб один мирный житель и ещё 10 пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая боевая авиация Израиля атаковала объекты ливанского движения «Хезболла» в районе Айтаруна на юге Ливана. Это произошло после запуска снарядов по северной части еврейского государства с ливанской территории.

27 мая в армии Израиля объявили, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» на территории Ливана. Они атаковали склад оружия и военное сооружение в районе Мейс-эль-Джабальса, а также инфраструктуру шиитского движения в районе Хиама и дополнительные военные сооружения около Хулы.