«Хезболла» нанесла массированный ракетный удар по северу Израиля
СМИ: «Хезболла» выпустила более 80 ракет РСЗО по поселениям на севере Израиля
Бейрут, 28 мая, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Отряды ливанского шиитского движения «Хезболла» выпустили по населённым пунктам на севере Израиля более 80 ракет из установок реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил телеканал Al Mayadeen.
Ударам подверглись город Кирьят-Шмона и поселения Мерон, Кфар-Хошен и Цафон. Представители «Хезболлы» заявили, что операция стала ответом на израильский авианалёт на госпиталь в городе Бинт-Джбейль на юге Ливана, где погиб один мирный житель и ещё 10 пострадали.
Как сообщало ИА Регнум, 25 мая боевая авиация Израиля атаковала объекты ливанского движения «Хезболла» в районе Айтаруна на юге Ливана. Это произошло после запуска снарядов по северной части еврейского государства с ливанской территории.
27 мая в армии Израиля объявили, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» на территории Ливана. Они атаковали склад оружия и военное сооружение в районе Мейс-эль-Джабальса, а также инфраструктуру шиитского движения в районе Хиама и дополнительные военные сооружения около Хулы.