Вашингтон, 27 мая, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Более 110 миллионов человек попали в зону риска из-за значительного ухудшения погодных условий в США, а число погибших от ураганов и торнадо достигло 21 человека. Об этом 27 мая сообщает американский телеканал CNN.

NOAA Photo Library

«Более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за суровых погодных условий, сосредоточенных на Восточном побережье, к югу от региона Новая Англия», — уточняется в публикации.

При этом около 30 миллионов человек на северо-востоке страны могут попасть под воздействие сильных штормов и ураганов. В ряде городов, в том числе в столице США Вашингтоне, соседнем Балтиморе (штат Мэриленд) и Филадельфии (штат Пенсильвания), существует угроза торнадо.

На настоящий момент количество погибших в результате обрушившихся на страну ураганов и торнадо достигло 21 человека, среди них четверо детей. Жертвами стихии стали жители центральных штатов, включая Арканзас, Кентукки, Техас и Оклахому.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в американском штате Оклахома в результате серии торнадо погибли не менее трёх человек, включая одного ребёнка.

27 апреля телеканал CNN сообщил о шестерых пострадавших из-за торнадо в штатах Айова, Небраска и Техас. Отмечалось, что из-за стихийного бедствия 26 апреля как минимум в пяти штатах поступило около 80 сообщений о торнадо.

Ранее в этот же день стало известно, что торнадо в нескольких штатах США проходят на фоне усилившихся ливней.