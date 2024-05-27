Москва, 27 мая, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Специалистам из Венского университета и университета Лейбница в Ганновере удалось выяснить, почему дикие кабаны, проживающие в Чернобыле, остаются радиоактивными. Об этом сообщил научный журнал Environmental Science & Technology.

Игорь Зарембо /РИА Новости

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. За 38 лет радиоактивность оленей, проживающих на территории катастрофы, снизилась. Однако мясо диких кабанов так и осталось пропитанным цезием, что озадачило экспертов. Проведя более точные измерения, команда исследователей пришла к выводу, что после распада цезия-137, выброшенного во время аварии на Чернобыльской АЭС, в действие вступил цезий-135, имеющий более длительный период полураспада. Как утверждает эксперт по радиации Георг Штайнхаузер, для обнаружения изотопов цезия «приходится работать с масс-спектрометрическими методами и прилагать довольно большие усилия, чтобы точно отличить его от других атомов». В статье сообщается, что причиной радиоактивности кабанов, скорее всего, стало потребление ими в пищу оленьих трюфелей — грибов, которые впитывают изотопы цезия-135. Эти вещества, выброшенные во время испытания атомной бомбы в 1960-х, проникают в почву медленно. Из-за чего оленьи трюфели стали насыщаться вредными химическими элементами только сейчас.

Ранее директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с ИА Регнум рассказал, опасны ли радиоактивные кабаны, появившиеся в Центральной Европе. Их мясо запретили употреблять в пищу в связи с высокой концентрацией радионуклидов.