Москва, 1 сентября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Появление в Центральной Европе радиоактивных кабанов никак не скажется на здоровье и безопасности людей, поскольку в нашем мире на сегодняшний день небольшие дозы радиации можно найти во многих экосистемах и продуктах и организмы к этому приспосабливаются. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС

Ранее учёные установили, что появление радиоактивных кабанов в Центральной Европе, которых запретили принимать в пищу из-за высокой концентрации радионуклидов, связано даже не с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а с испытаниями ядерного оружия, проводимыми ранее, ещё до вступления в 1963 году в силу Договора о запрете ядерных испытаний. Учёные исследовали 48 образцов мяса дикого кабана из 11 округов Баварии на юге Германии. Выяснилось, что доля цезия-137 в мясе кабанов остаётся примерно на одном уровне на протяжении нескольких десятилетий. Это связано с тем, что радиоактивные элементы сохраняются в почве, а кабаны, как известно, добывают трюфели из земли.

«Никаких особых последствий для нас не будет, потому что мы живём с этими элементами, которые были выброшены во время ядерных испытаний и аварий на АЭС. Здесь существует два подхода. Во-первых, есть беспороговый подход, который утверждает, что любая дополнительная доза радиации вредна. Но сегодня есть и альтернативный подход, который утверждает, что жизнь на Земле давно приспособилась к небольшим дозам радиации», — поделился Анпилогов.

Он пояснил, что это один из моментов эволюционного развития, вносящий различные ошибки в ДНК, которые наши ферменты могут исправлять, но часть их оказывается полезными мутациями для организмов и может передаваться в следующих поколениях.

«Это известная тема, что стронций и цезий как химические заменители кальция встраиваются в обмен веществ. И именно поэтому в частности стронций-90 и изотопы цезия считаются основными загрязнителями, и их воздействие крайне губительно, потому что их период полураспада исчисляется десятками лет. Но, как мы видим, кабаны же бегают, а не падают от облучения. С радиацией нам придётся жить, ведь весь мир радиоактивен», — добавил эксперт.

Он отметил, что существует даже эквивалент радиоактивности банана, поскольку в нём в некоторых количествах содержится калий-40, радиоактивный элемент. Анпилогов обратил внимание на то, что, конечно, не стоит употреблять в пищу тех животных или рыб, которые, если точно известно, находились в заражённой среде. Но большая часть биологического обмена содержит в некоторой степени радиоактивные изотопы.

О том, есть ли какие-то ограничения в немецких регионах на охоту на кабанов или употребления в пищу их мяса, рассказал политический аналитик из Германии Александр Сосновский.

«С кабанами в Германии всё хорошо. Во многих ресторанах подают блюдо из мяса кабана, которое называется Wildschwein. Охота на кабанов также разрешена, она лицензирована. И употребление мяса диких животных, не только кабана, допускается при условии проведения ветеринарной проверки. Про содержание радионуклидов в мясе кабана немецкая пресса ничего не пишет. Допускаю, что речь идёт о единичных случаях», — поделился Сосновский.

Он также добавил, что поскольку Германия является страной, где охота популярна и традиционно распространена, то при установлении факта обитания заражённых кабанов в немецких лесах местные жители обязательно вышли бы с протестами и демонстрациями на улицы. По словам Сосновского, это была бы более масштабная акция протеста жителей, чем даже демонстрация в защиту мира и против ядерного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее китайские учёные назвали самый радиоактивный фрукт. Это банан, в котором содержится изотоп калий-40 — самый крупный естественным источник ионизирующего излучения. Специалисты пояснили, что доза радиации в бананах чрезвычайно мала: компьютерная томография грудной клетки будет эквивалентна 70 тысячам бананов.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида попробовал с несколькими министрами во время обеда морепродукты, выловленные в море, куда сбрасывают воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Власти Японии таким образом решили продемонстрировать безопасность продуктов из префектуры, где расположена аварийная АЭС.

31 августа пресс-служба приморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщила, что анализ 443 партий рыбы, которые были добыты в России после начала сброса воды с японской атомной электростанции «Фукусима-1», не выявил превышений нормы радиологических показателей. Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории в августе провели 1272 исследования рыбной продукции на основные радиологические показатели, которые свидетельствуют о безопасности рыбной продукции, — удельная активность йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134, удельная активность цези-137.