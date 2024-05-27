Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Харьков, Украина, 27 мая, 2024, 16:38 — ИА Регнум. На территории Харькова прогремел взрыв. Об этом 27 мая сообщило украинское издание «Общественное».
«В Харькове прогремел взрыв», — говорится в сообщении.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв произошёл в центре города.
Министерство обороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские войска наносят удары только по военным и используемым в военных целях объектам.
Как передавало ИА Регнум, 26 мая Терехов также сообщил о взрыве в Харькове. На тот момент в городе и на территории Харьковской области объявили воздушную тревогу.
26 мая стало известно о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины. По данным украинских СМИ, они прогремели в городе Староконстантинове, в котором находится военный аэродром.