Харьков, Украина, 27 мая, 2024, 16:38 — ИА Регнум. На территории Харькова прогремел взрыв. Об этом 27 мая сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв произошёл в центре города.

Министерство обороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские войска наносят удары только по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая Терехов также сообщил о взрыве в Харькове. На тот момент в городе и на территории Харьковской области объявили воздушную тревогу.

26 мая стало известно о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины. По данным украинских СМИ, они прогремели в городе Староконстантинове, в котором находится военный аэродром.