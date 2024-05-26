Харьков, Украина, 26 мая, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В Харькове раздался звук взрыва. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Кадр из Телеграм-канала Игоря Терехова

«Что это было и где именно — в городе или в области — выясняем», — написал мэр у себя в соцсетях.

В городе и области объявили воздушную тревогу.

Как передавало ИА Регнум, ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС России 25 мая уничтожили склад вооружений Вооружённых сил Украины (ВСУ), который располагался в строительном гипермаркете «Эпицентр» в Харькове. По словам Рогова, после прилёта количество случаев вторичной детонации исчислялось десятками.

Перед этим назначенные Киевом власти Харькова заявили о нанесении удара по зданию строительного гипермаркета «Эпицентр». После нанесения удара по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове из здания доносились звуки детонации боеприпасов, сообщил 25 мая ряд харьковских Telegram-каналов.