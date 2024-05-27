Махачкала, 27 мая, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Алексей Гасанов покинул пост и отправился на службу в зону специальной военной операции. Об этом 27 мая сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

Правительство Республики Дагестан Алексей Гасанов

Он отметил, что Гасанов после начала СВО несколько раз обращался с просьбой отпустить его на службу в Вооружённые силы, но его отставка была нецелесообразна до завершения выборов.

Меликов подчеркнул, что Гасанов также он работал с муниципалитетами, оказывал им методическую и консультационную помощь, обеспечивал работу аппарата главы и правительства республики, принимал активное участие в поддержке участников СВО, способствовал созданию дагестанского батальона «Каспий».

«Следующим местом службы Алексея Гасанова станут наши подразделения, участвующие в специальной военной операции. Уверен, и там он проявит свои лучшие качества, способствуя нашей общей победе», — написал глава региона.

Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесниковподал заявление о направлении в зону СВО в сентябре 2022 года во время частичной мобилизации. Ранее он служил в Советской армии на территории Польши, был командиром самоходного артиллерийского орудия. Службу закончил в звании старшины, в момент отбытия в зону СВО являлся майором запаса.

В феврале 2024 года супруга Колесникова, член законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова подписала контракт и отправилась на специальную военную операцию вслед за мужем.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что участие российских депутатов в спецоперации по денацификации Украины ломает устоявшиеся в народе стереотипы об их желании бороться лишь за голоса избирателей.