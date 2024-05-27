Сухум, 27 мая, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Абхазии назвал популистским и бесперспективным заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию.

Ранее грузинский премьер заявил, что Тбилиси желает вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией и в 2030 году стать членом Евросоюза. По его словам, полноправным «членом европейской семьи должна стать объединенная и сильная Грузия».

«Очевидно, что подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию», — цитирует Lenta.ru заявление пресс-службы МИД Абхазии.

В Сухуме уверены, что любые попытки Грузии вернуть в свой состав Абхазию являются абсолютно бесперспективными. В МИД страны напомнили, что республика существует, как независимое государство и продолжит укреплять свой суверенитет. Народ Абхазии уже сделал свой окончательный выбор, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, власти Южной Осетии также назвали неприемлемыми разговоры о вхождении в состав Грузии. В МИД страны добавили, что народ республики сделал свой не подлежащий пересмотру выбор в пользу строительства своей суверенной государственности и укрепления дружеских отношений и интеграционных связей с Россией. Грузии в ведомстве посоветовали сосредоточиться на внутреннем кризисе.

В 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооружённой агрессии Грузии против Цхинвала. В Москве не раз заявляли, что две бывшие грузинские автономии признаны независимыми в силу существующих реалий, и пересмотру это не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.