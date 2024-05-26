Цхинвал, 26 мая, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Южная Осетия считает неприемлемыми любые разговоры о вхождении в состав Грузии, сказано в заявлении МИД республики, опубликованном 26 мая.

РИА Новости

Так ведомство прокомментировало высказывания премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Премьер, поздравляя сограждан с Днём независимости Грузии, ранее 26 мая сказал, что цель Тбилиси — возвращение Южной Осетии и Абхазии в состав Грузии и членство страны в ЕС. Обе цели предполагается достичь к 2030 году.

Южная Осетия не намерена пересматривать выбор в пользу суверенитета и интеграции с Россией, отмечается в заявлении министерства иностранных дел республики.

«Народ Республики Южная Осетия сделал свой не подлежащий пересмотру выбор в пользу строительства своей суверенной государственности и укрепления дружеских отношений и интеграционных связей с Российской Федерацией — единственным реальным гарантом мира и безопасности Южной Осетии», — сказано в документе.

Также МИД Южной Осетии посоветовал Тбилиси сосредоточиться не на разговорах о «грузинской мечте», а на реальности, которая состоит в том, что Грузия переживает острейший политический кризис, и этот кризис может дестабилизировать ситуацию во всём регионе.

В 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооружённой агрессии Грузии против Цхинвала. В Москве не раз заявляли, что две бывшие грузинские автономии признаны независимыми в силу существующих реалий, и пересмотру это не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и лидера Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республик. Глава государства отметил, что отношения между Россией и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции. Москва уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты её жителей, подчеркнул президент.