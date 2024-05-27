Саратов, 27 мая, 2024, 13:41 — ИА Регнум. XXXII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» стартовал 26 мая в Саратове. Мероприятие, призванное собрать 3600 представителей высших учебных заведений из 80 регионов страны, является проектом Минобрнауки России, Росмолодёжи, правительства Саратовской области и Российского Союза Молодёжи. Одно из самых массовых молодёжных конкурсных мероприятий для студентов России продлится до 1 июня, сообщила пресс-служба фестиваля.

«Российский Союз Молодежи»

На церемонии открытия мероприятия к его участникам обратился президент России Владимир Путин. Он отметил, что «Российская студенческая весна» позволяет проявить таланты и способности в различных сферах.

«Ваш традиционный фестиваль, который проходит в атмосфере студенческого братства и дружеского общения, на протяжении нескольких десятилетий служит центром притяжения молодёжи из многих регионов страны», — подчеркнул глава государства.

Очередной фестиваль «Российская студенческая весна» приурочен к 90-летию со Дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина и проходит под слоганом «Студвесна. Ближе к звёздам». Торжественная церемония открытия мероприятия прошла под названием «Полёт 108 минут». Как и первый полёт человека в космос, она состояла из восьми эпизодов в разных форматах и жанрах с элементами шоу.

«Студвесна — это один из тех уникальных фестивалей, который захватывает и вовлекает молодых людей со всей России. Финал Студвесны — это то, что ты помнишь всю жизнь. С каждым годом мы видим, что количество студентов, желающих принять участие, растёт, а также расширяются номинации. Все участники Российской студенческой весны приезжают с «горящими» глазами. Это отличительная черта участников. Уже сейчас чувствуется непередаваемая атмосфера. Сегодня всё только начинается, но в завершение фестиваля, я уверена, весь город будет окутан удивительной атмосферой единения», — отметила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

Участники фестиваля представят экспертному совету в составе свыше 80 авторитетных деятелей искусства и культуры России не менее 1500 конкурсных работ в более чем 50 номинациях по десяти направлениям.

Конкурсная программа фестиваля пройдёт с 27 по 30 мая и будет включать в себя десять направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт». Площадки для каждого конкурсного направления — концертные объекты Саратова.

Российский Союз Молодёжи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проведёт в рамках фестиваля финал IV Национальной премии поддержки талантливой молодёжи «Российская студенческая весна». Премия ставит своей целью выявление и адресную поддержку молодых талантливых лидеров студенческого творчества в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Соискателями премии станут финалисты фестиваля в десяти творческих направлениях. Обладатели Гран-при индивидуальных направлений получат по 100 000 рублей, в «Региональной программе» — 350 000 рублей (первая Лига) и 200 000 рублей (вторая Лига).

«Российская студенческая весна» — единственный в России фестиваль студенческого творчества, который проходит уже больше 30 лет — с 1992 года. Ежегодно в проекте участвуют свыше 1 000 000 студентов из 89 субъектов страны, которые представляют более 1200 образовательных организаций. Главная цель мероприятия — совершенствование системы поддержки молодёжного творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе сохранение и популяризация культурного и династического наследия народов России.