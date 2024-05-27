Сеул, 27 мая, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Китаю, Южной Корее и Японии необходимо учитывать главные интересы и обеспокоенности друг друга для обеспечения стабильности в Северо-Восточной Азии. Об этом 27 мая заявил премьер Государственного совета КНР Ли Цян в ходе трёхстороннего саммите в Сеуле.

Артем Иванов/ТАСС

«Важно, чтобы три страны надлежащим образом решали чувствительные вопросы, устраняли разногласия, учитывали основные интересы и озабоченности друг друга, применяли подлинную многосторонность для совместной защиты безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии», — процитировала его слова пресс-служба МИД КНР.

Ли Цян также указал на необходимость укрепления стратегических связей и углубление взаимного политического доверия между Пекином, Сеулом и Токио. Кроме того, премьер Госсовета КНР уточнил, что трём странам нужно продолжать укрепление практического сотрудничества для взаимовыгодных результатов, призвав Пекин, Токио и Сеул укреплять торгово-экономические связи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 мая Ли Цян назвал тайваньский вопрос и отношение к истории оккупации Японией Китая основополагающим пунктом в двусторонних отношениях Пекина и Токио. Он также назвал вопрос с Тайванем красной линией для китайской стороны.

Премьер Госсовета КНР также отметил, что надеется на то, что Токио создаст благоприятную атмосферу для последующего развития отношений Китая и Японии.