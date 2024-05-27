Пекин, 27 мая, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Тайваньский вопрос, как и отношение к истории оккупации Японией Китая, является основополагающим пунктом в двусторонних отношениях Пекина и Токио. Об этом в понедельник, 27 мая, заявил премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

С таким заявлением он выступил на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в преддверии трёхстороннего саммита в Сеуле.

«История и тайваньский вопрос являются основными принципиальными вопросами, касающимися политической основы китайско-японских отношений», — приводит слова Ли Цяна официальный сайт министерства иностранных дел Китая.

Премьер Госсовета КНР подчеркнул, что тайваньский вопрос является для Китая красной линией, и выразил надежду, что японская сторона создаст благоприятную атмосферу для последующего развития отношений между странами.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Соединённые Штаты Америки нарушат принцип «одного Китая» в случае визита американских конгрессменов на Тайвань. Он напомнил, что подобные контакты Пекин рассматривает как вмешательство Вашингтона во внутренние дела Тайбэя. Позднее Американский институт на Тайване сообщил, что делегация Конгресса США во главе с председателем комитета палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом вопреки призывам китайской стороны посетит Тайвань для обсуждения ряда вопросов, в том числе будущее американо-тайваньских отношений. Визит американской делегации ожидается 30 мая.