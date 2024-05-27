Лос-Анджелес, США, 27 мая, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Уэктор был застрелен в Лос-Анджелесе грабителями. Об этом 26 мая сообщил американский журнал Variety.

film.ru Актёр Джонни Уэктор

Уэктора утром 25 мая смертельно ранил один из трёх преступников, который пытался украсть каталитический нейтрализатор из его автомобиля. Актёр заметил преступников и попытался их остановить, грабители в ответ начали стрелять. Затем они скрылись с места преступления, поиски злоумышленников продолжаются.

Раненого актёра доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Джонни Уэктору было 37 лет.

Его агент Дэвид Шауль отметил, что Уэктор был потрясающим человеком, а не просто талантливым актером. Он никогда не падал духом, даже во время трудностей в карьере.

Уэктор родился 31 августа 1986 года в городе Чарлстон штата Южная Каролина. Его фильмография насчитывает несколько десятков картин и сериалов. В России наибольшую известность ему принесли роли в фильме «Крейсер», сериалах «Мир Дикого Запада», «Мыслить как преступник» и «По волчьим законам».