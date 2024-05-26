Мадрид, 27 мая, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 27 мая посетит Испанию, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на правительство королевства.

Сергей Корсун ИА Регнум Владимир Зеленский аэропорт

По информации источника, ожидается, что Зеленский встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

«Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, где его примет премьер-министр Испании Педро Санчес», — написали журналисты.

Отмечается, после встречи планируется их совместная пресс-конференция.

По данным издания The Guardian, 27 мая также пройдёт встреча главы киевского режима с королём Испании Филиппом VI.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая в Испании ожидали визита Владимира Зеленского, но в последний момент он отказался от поездки. В рамках визита предполагалось подписание соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности. Испанию должен был представлять премьер-министр королевства Педро Санчес.

Телеканал CNN Portugal отмечал, что глава киевского режима отменил визит в Испанию из-за тяжёлой ситуации на Украине, на его решение якобы повлияла неоднозначная обстановка на фронте, в частности в Харьковской области.