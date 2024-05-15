Мадрид, 15 мая, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в последний момент отказался от визита в Испанию, в которую планировал прибыть 17 мая. Об этом 15 мая сообщило агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По данным телеканала TVE, в рамках поездки украинский глава собирался подписать соглашение между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности. Испанию должен был представлять премьер-министр королевства Педро Санчес.

Телеканал CNN Portugal утверждает, что глава киевского режима отменил визит в Испанию из-за тяжёлой внутренней ситуации на Украине, и на его решение повлияла неоднозначная обстановка на фронте, в частности в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года глава киевского режима встретился с королём Испании Филиппом VI. Он поблагодарил испанского монарха за поддержку Киева.

В конце апреля 2024 года стало известно, что Испания согласилась поставить ВСУ ракеты Patriot. Газета Pais утверждает, что на такой шаг испанские власти пошли из-за давления НАТО.

Кроме того, Мадрид решился передать в ближайшее время Киеву бронеавтомобили и танки Leopard, а также ручные и крупнокалиберные пулемёты, транспортные средства тыла, бронетранспортёры, противотанковое вооружение и гаубицы полевой артиллерии.