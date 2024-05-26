Киев, 26 мая, 2024, 23:47 — ИА Регнум. В городах Украины военные стараются не носить форму, поскольку жители могут принять их за сотрудников военкоматов. Об этом заявил майор ВСУ Сергей Алиев в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА REGNUM

Майор отметил, что не видит в Киеве военных в форме.

«Весь Киевский гарнизон фактически ходит в гражданском. Не хотят смотреть, что на тебя смотрят как на тцкашника (представителя военкомата. — Прим. ред.)», — указал он.

По словам Алиева, в 2022-23 годах отношение к украинским военными было совершенно другим. Сейчас люди боятся их и избегают. Майор выразил недоумение, за что тогда приходится участвовать в зоне боевых действий, если люди испытывают страх при виде военных.

Как сообщало ИА Регнум, из получивших повестку украинцев в территориальные центры комплектования (аналог российских военкоматов) приходят только два процента, признал сотрудник районного ТЦК во Львове Владимир Гренюх. При этом он считает правильным ужесточение мер по мобилизации. Свою позицию он объяснил тем, что военных, находящихся в зоне боевых действий по 2-3 года, необходимо заменить.

На Украине 18 мая вступил в силу закон, устанавливающий новые правила мобилизации и предполагающий в том числе отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Закон вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

По данным украинских СМИ, в день вступления в силу закона об ужесточении мобилизации улицы городов на контролируемой Киевом территории опустели. Кроме того, кратно участились попытки мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию страны.