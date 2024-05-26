Москва, 26 мая, 2024, 18:41 — ИА Регнум. На пятилетнего мальчика в игровой зоне торгового центра на шоссе Энтузиастов в Москве упал элемент конструкции аттракциона, ребёнок госпитализирован, сообщила 26 мая пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Прокуратура Москвы

«В игровой зоне в торговом центре на ш. Энтузиастов на ребёнка упал элемент конструкции аттракциона. Мальчик 2019 г. р. доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

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Как передавало ИА Регнум, 5 мая трое детей получили травмы на аттракционе в парке в городе Ейске в Краснодарском крае. У карусели внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях во время очередного сеанса. Две девочки и мальчик едва не вылетели с аттракциона.

В сентябре в парке Ставрополя шесть человек, включая ребёнка, оказались заблокированы в результате аварийной остановки аттракциона на высоте 35 метров. В спасении людей задействовали 23 человека и девять единиц техники.