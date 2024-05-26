Белгород, 26 мая, 2024, 17:01 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил 26 мая глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков в Telegram-канале.

Глава региона привал граждан, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Тем, кто находится на улице, необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая в Шебекинском городском округе несколько раз объявляли о ракетной опасности. Граждан призывали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

В результате атаки украинского дрона-камикадзе на Шебекино ранения получила мирная жительница. Беспилотник упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином, а затем сдетонировал, уточнил губернатор Гладков. Он добавил, что у женщины контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей. Бригада скорой помощи доставила её в больницу №2 города Белгорода. Также повреждения получил легковой автомобиль.