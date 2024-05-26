Лондон, 26 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Британское руководство намеренно игнорировало угрозу здоровью людей, допуская массовое заражение такими болезнями, как гепатит С и ВИЧ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты проведённого расследования.

CDC/C Заражённый ВИЧ T-лимфоцит

По информации агентства, в 1970-х годах Национальная служба здравоохранения королевства приобретала плазму крови для лечения гемофилии у США. После применения этих биоматериалов более 30 тысяч пациентов заразились гепатитом С и ВИЧ.

В материале отмечается, что в США донорами часто становились наркоманы, бывшие заключённые, бедные слои населения, для которых сдача крови являлась источником дохода. Более того, в большие партии смешивали кровь от многих доноров. До 1986 года биоматериалы не проверялись на ВИЧ, а на гепатит — до 1991 года, в результате чего одного инфицированного хватало, чтобы огромный объём плазмы стал заражённым.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая 21 мая в палате общин, принёс публичные извинения жителям королевства из-за скандала, который разразился в результате опубликованного расследования причин массовых заражений крови британцев гепатитом и ВИЧ после переливаний в 1970-х годах. По его словам, день, когда был опубликован данный доклад, стал «днём позора для британского государства».

О том, что процедуры проводились с использованием заражённых препаратов крови, было известно, добавил он.

По данным газеты The Guardian, 20 мая председатель комиссии по расследованию Брайан Лангстафф опубликовал отчёт, предметом которого стало изучение причин, по которым жители Британии, проходившие лечение в государственных больницах, получали инфицированную кровь во время переливания.

По оценкам Лангстаффа, правительство на тот момент премьер-министра Маргарет Тэтчер не отреагировало должным образом на угрозу заражений, называя инфекции случайными, что не соответствовало действительности. В результате более 30 тыс. граждан заразились ВИЧ и гепатитом С в 1970-х и 1980-х годах, порядка 3 тыс. человек умерли.

В ноябре 2022 года эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ и ECDC выразили обеспокоенность тем, что в ЕС много носителей ВИЧ, которые не знают об этом, потому что их не обследовали. Эксперты также призвали создать условия, чтобы люди не стыдились диагноза ВИЧ и не отчаивались, узнав о таком диагнозе.