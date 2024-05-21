Лондон, 21 мая, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая в палате общин, принёс публичные извинения жителям королевства из-за скандала, который разразился в результате опубликованного 20 мая расследования причин массовых заражений крови британцев гепатитом и ВИЧ после переливаний в 1970-х годах.

ТАСС/Carl Court/Pool via AP Риши Сунак

«Это извинение от государства перед каждым отдельным человеком, которого затронул этот скандал. Так не должно было быть. От имени этого и всех предыдущих правительств, начиная с 1970-х годов, я приношу свои искренние извинения», — сказал Сунак.

По его словам, день, когда был опубликован данный доклад, стал «днём позора для британского государства».

О том, что процедуры проводились с использованием заражённых препаратов крови, было известно, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, по данным газеты The Guardian, 20 мая председатель комиссии по расследованию Брайан Лангстафф опубликовал отчёт, предметом которого стало изучение причин, по которым жители Британии, проходившие лечение в государственных больницах, получали инфицированную кровь во время переливания.

По оценкам Лангстаффа, правительство на тот момент премьер-министра Маргарет Тэтчер не отреагировало должным образом на угрозу заражений, называя инфекции случайными, что не соответствовало действительности. В результате более 30 тыс. граждан заразились ВИЧ и гепатитом С в 1970-х и 1980-х годах, порядка 3 тыс. человек умерли.

В ноябре 2022 года эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ и ECDC выразили обеспокоенность тем, что в ЕС много носителей ВИЧ, которые не знают об этом, потому что их не обследовали. Эксперты также призвали создать условия, чтобы люди не стыдились диагноза ВИЧ и не отчаивались, узнав о таком диагнозе.

В связи с этим специалисты ВОЗ и ECDC предложили обеспечить равный доступ к услугам в ЕС. Они отметили, что всё это опасно уводит организацию с курса на искоренение заболевания к 2030 году.

В апреле 2024 года у трёх женщин в США после прохождения косметологических процедур диагностирован ВИЧ. Это первые документально подтверждённые случаи заражения вирусом во время косметической процедуры с использованием игл. Процедуру так называемого «вампирского лифтинга» женщины проходили в нелицензированном медицинском спа-центре Нью-Мексико.