Москва, 26 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Власти Польши должны понимать, что удар США по целям России означает начало мировой войны, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев

Варшава не останется в стороне и точно получит свою долю радиоактивного пепла, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, аанее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian. заявил, что после начала спецоперации США пригрозили России ударом по её позициям на Украине, который будет якобы нанесён в случае, если российские военные применят ядерное оружие.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявлял, что Россия уйдёт от темы «красных линий» и будет отвечать Западу зеркально в вопросах ядерных угроз.

6 мая Генштаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также флота. В ходе учений пройдут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны отметили, что учения должны поддержать готовность личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.