Саратов, 25 мая, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва гранаты в квартире на Соколовогорской улице в Саратове, сообщил 25 мая источник Telegram-канала «112».

Кадр из видео

По его данным, мужчины отдыхали на втором этаже двухэтажки, когда взорвался боеприпас. Один человек погиб на месте, второго госпитализировали.

В квартире в результате взрыва выбиты стекла. 12 жильцов дома были эвакуированы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891126" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, в сентябре на северо-востоке Москвы нашли гранату, которая находилась в стволе дерева на площадке для выгула собак. Её обнаружили на улице 1-я Северная линия, где располагаются стрелковый и спортивный клубы.

5 декабря стало известно о подрыве гранаты в станице Новомалороссийской Краснодарского края. В ходе бытового конфликта местный житель бросил её в своих оппонентов. При подрыве ранения получили три человека.

В конце января в одной из школ Санкт-Петербурга взорвалась граната. В результате инцидента пострадал один ученик.