Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в школе взорвалась граната, один ученик пострадал. Об этом 29 января сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По информации канала, шестиклассник принёс в школу предмет, очень похожий на гранату, и дал подержать его всем желающим. В какой-то момент прозвучал взрыв.

Отмечается, что школьникам повезло, поскольку граната оказалась страйкбольной. Пострадавшего отвели к медработнику и оказали первую помощь, обошлось без серьёзных травм.

На место вызвали полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов и руководство школы проводят проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Новой Москве учащийся начальных классов принёс в школу боевую гранату времён Великой Отечественной войны. На место вызвали следственно-оперативную группу. По словам представителя экстренных служб, мальчик, видимо, принёс боеприпас из дома.

Ранее в Санкт-Петербурге молодой человек бросил пакет с гранатой на территорию поликлиники, предварительно крикнув, что там бомба. В пакете оказалась граната Ф-1 с запалом, но без тротила. Мужчину разыскивает полиция.