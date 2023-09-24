Москва, 24 сентября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Гранату обнаружили в стволе дерева на площадке для выгула собак на северо-востоке Москвы, сообщили в правоохранительных органах.

Александр Мельников/РИА Новости

«В стволе дерева найдена граната», — сказал корреспонденту ТАСС представитель.

Гранату нашли на улице 1-я Северная линия. Уточняется, что по данному адресу находятся стрелковый и спортивный клубы.

Как сообщало ИА Регнум, в экстренные службы Москвы вечером 15 сентября поступила информация о взрыве гранаты. Инцидент произошёл на улице Пришвина. Отмечалось, что чека от гранаты осталась на земле.

В Красногорске в гараже специалиста Центра детских и молодёжных социальных инициатив и бывшего директора кадетской школы в сентябре обнаружили 828 предметов оружия, включая противотанковое ружьё и мины. Сотрудники полиции обследовали один из гаражей в кооперативе «Луки». Там оперативники обнаружили целый оружейный арсенал. Содержимое гаража сотрудники правоохранительных органов описывали в течение 7 часов, после чего все предметы направили на экспертизу.