Киев, 25 мая, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Оборона в Киевской области при въезде со стороны Житомира оставляет желать лучшего. Об этом 25 мая заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Michael Brochstein/Global Look Press

По его словам, проезжая через позиции в Киевской области можно наблюдать тот факт, что ситуация с укрепрайонами совсем не становится лучше.

«Проезжая часто через эти позиции вижу, что ситуация не улучшается. Один из показателей реалий фортификационного оборудования Киевской области — это при въезде со стороны Житомира в Киев там, где стоит дот возле Олимпийского медвежонка. Всё смотришь на него и думаешь, кто его строил и зачем», — рассказал он.

Комментируя качество укреплений Кривонос выругался в прямом эфире.

По словам генерала, военные не принимают участие в фортификационном оборудовании территории Украины, и это очень плохо. Он не исключил, что с учётом предыдущих скандалов в этом деле может быть коррупционная составляющая.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Верховной рады Михаил Бондарь сообщил, что во время недавней поездки на приграничные оборонительные рубежи украинские чиновники скрыли от главы киевского режима Владимира Зеленского реальную обстановку. Вместо этого ему показали более эффектный в военном плане участок фронта. По его словам, оборонительной линии вблизи украинской границы были сделаны наспех, где-то недостроены либо вообще отсутствовали.

Кривонос ранее отмечал, что Зеленский попал в неловкое положение, говоря о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не было. По его словам, первые лица Украины приезжали и пиарились на этих сооружениях. При этом всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет, и Зеленского выставили на посмешище. Ему следовало бы назначать правильных чиновников и делать выводы, если его подставили, добавил отставной генерал.

23 мая стало известно, что ВСУ возведут новые фортификационные сооружения вдоль всей линии боевого соприкосновения из-за неэффективности прошлых укреплений. Заново построят 10 тыс. километров заграждений. По словам украинских военных, в Харьковской области не оборудовали соответствующим образом передовые позиции. Местами встречаются «недострои» фортификаций, многие участки до сих пор не защищены от наступления российских войск.