Краснодар, 25 мая, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Футболисты «Краснодара» в начале второго тайма решающего матча заключительного, 30-го тура чемпионата России против московского «Динамо» открыли счёт. Гол забил Джон Кордоба.

Алексей Филиппов/ РИА Новости

В параллельной встрече петербургский «Зенит» к этой минуте со счётом 0:1 уступает «Ростову». Если счёт в обеих играх не изменится, чемпионом России по футболу впервые в истории станет «Краснодар».

Перед началом заключительного тура на счету «Динамо» было 56 очков, «Зенита» — 54, «Краснодара» — 53. Все три команды сохраняют шансы на чемпионское звание.

Победителем турнира станет «Динамо», если не проиграет «Краснодару». «Краснодару» для победы в чемпионате нужно выиграть встречу у «Динамо» и рассчитывать, что «Зенит» не обыграет «Ростов». В свою очередь «Зенит» сумеет сохранить звание чемпиона России, если выиграет в своём матче и если «Динамо» проиграет «Краснодару».

«Краснодар» вышел на решающий матч в следующем составе: Матвей Сафонов, Лукас Оласа, Хуниор Алонсо, Александр Черников, Витор Тормена, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Батчи, Виктор Са, Олакунле Олусегун.

Стартовый состав «Динамо» в этой игре выглядел так: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Даниил Фомин, Дмитрий Скопинцев, Муми Нгамале, Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Луис Чавес.

«Зенит» ранее девять раз становился чемпионом России. Ни «Динамо», ни «Краснодар» этот турнир прежде не выигрывали.