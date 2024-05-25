Москва, 25 мая, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Московское «Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги.

Алексей Филиппов/РИА Новости

В составе «Краснодара» сыграют: Матвей Сафонов, Лукас Оласа, Хуниор Алонсо, Александр Черников, Витор Тормена, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Батчи, Виктор Са, Олакунле Олусегун.

Стартовый состав «Динамо» выглядит так: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Даниил Фомин, Дмитрий Скопинцев, Муми Нгамале, Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Луис Чавес.

В этой игре определится чемпион России. Им станет «Динамо», если не проиграет «Краснодару». «Краснодару» для победы в чемпионате нужно выиграть встречу у «Динамо» и рассчитывать, что в параллельной игре петербургский «Зенит» не обыграет «Ростов».

В свою очередь «Зенит» сумеет сохранить звание чемпиона России, если выиграет в своём матче и если «Динамо» проиграет «Краснодару».

Перед началом заключительного тура на счету «Динамо» 56 очков, «Зенита» — 54, «Краснодара» — 53. Все игры 30-го тура начнутся в 16:30 мск.

«Зенит» ранее становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012, 2015 и 2019–2023 годах. Ни «Динамо», ни «Краснодар» этот турнир прежде не выигрывали.