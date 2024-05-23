Москва, 23 мая, 2024, 13:42 — ИА Регнум. На станции Люботин вблизи Харькова уничтожен железнодорожный состав с военной техникой ВСУ, пишет журнал «Военное дело».

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее 23 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром в городе прогремело порядка десяти взрывов. Также поступают данные о новых прилётах, в разных районах видны столбы дыма.

По имеющейся информации, речь идёт о ракетном ударе по железнодорожной станции в городской черте. Предположительно, ВС РФ ударили по главному сортировочному узлу ВСУ на юге города.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.