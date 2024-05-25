Королёв, Московская область, 25 мая, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил доложить, как идёт работа по повышению эффективности ремонта военной техники для её быстрого возвращения в строй, в ходе встречи 25 мая с руководителями предприятий ОПК в подмосковном Королёве.

РИА Новости/ Сергей Бобылев

Он напомнил о ранее принятых решениях, которые должны были повысить эффективность и ускорить процессы ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники. Технику следует в кратчайшие сроки возвращать в зону боевых действий, отметил президент.

«Просил бы сегодня доложить, как организована эта работа», — сказал Путин.

Он добавил, что его интересует ход заключения контрактов с предприятиями и то, остались ли какие-то проблемные вопросы.

Глава государства подчеркнул, что сегодня важно выстраивать эффективную экономику Вооружённых сил. Армейская экономика должна быть выстроена так, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно, чтобы он вписывался в экономику всей страны.

Как сообщало ИА Регнум, Путин потребовал направлять в войска ещё больше современного оружия и техники, в том числе беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, и отметил, что обеспечение ВС РФ должно быть ритмичным. Президент заявил, что большинство предприятий вовремя и с высоким качеством выполняют задания гособоронзаказа. По ряду позиций поставки идут с опережением графика.