Вашингтон, 25 мая, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Легендарную подводную лодку Harder американских ВМС, потопленную Японией во время Второй мировой войны, нашли в Южно-Китайском море неподалёку от филиппинского острова Лусон. Об этом сообщил археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC).

USS Harder

Субмарина находится на дне на глубине более 3000 футов (свыше 900 метров). Она стоит вертикально и почти не повреждена. Японская глубинная бомба, потопившая USS Harder 24 августа 1944 года, разрушила только боевую рубку.

Вместе с подлодкой погиб экипаж из 79 человек, которым командовал офицер Сэмюэл Дили. Его называли «убийцей эсминцев» и посмертно наградили Почётной медалью за выдающийся вклад в военные действия.

«Harder была потеряна в ходе победы. Мы не должны забывать, что у победы есть цена, как и у свободы», — заявил директор NHHC, отставной адмирал Сэмюэл Дж. Кокс.

Летом 1944 года США пытались отвоевать Филиппины у оккупировавшей их Японии. Известно, что 22 августа субмарина Harder потопила два японских корабля сопровождения у полуострова Батаан, а затем вместе с двумя другими подлодками двинулась вдоль побережья Лусона, чтобы найти новые цели.

Утром 24 августа Harder вступила в бой с японским кораблём сопровождения CD-22 и выпустила три торпеды, не причинившие противнику вреда. Пять атак предпринял корабль противника, чтобы потопить субмарину.

Используя девиз «Бей их сильнее», подлодка Harder успела совершила шесть патрулирований. В ходе первых четырёх она потопила 14 японских военных кораблей и торговых судов.

Обнаружение подлодки Harder подтвердили данные, предоставленные проектом Lost 52. Команда исследователей работает над поиском 52 американских подводных лодок, потерянных в ходе Второй мировой войны.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2019 года команда исследователей Lost 52 объявила, что у Алеутских островов обнаружена подводная лодка USS Grunion, затонувшая в Тихом океане во время Второй мировой войны. Субмарина, выполнявшая первое боевое задание в 1942 году, обстреляла вражеский эсминец, потопила три судна и атаковала другие вражеские корабли. Обломки корабля нашли специалисты, нанятые тремя сыновьями командира USS Grunion Маннерта Абеля.

В апреле 2023 года в Южно-Китайском море нашли обломки японского судна Montevideo Maru, которое во время Второй мировой войны торпедировала американская подлодка. На борту в числе 1060 пленных находились 850 австралийских военнослужащих, все они погибли. На судне не было опознавательных знаков, указывающих на то, что оно перевозило военнопленных. Эта трагедия считается крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии.