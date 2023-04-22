Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2023, 21:06 — ИА Регнум. В Южно-Китайском море обнаружили обломки японского судна Montevideo Maru, которое во время Второй мировой войны торпедировала американская подлодка. Об этом 22 апреля сообщили в правительстве Австралии, пишет The New York Times.

SILENTWORLD FOUNDATION HANDOUT/EPA/ТАСС Обнаружение обломков японского судна Montevideo Maru

«Наконец-то было найдено место захоронения погибших душ Montevideo Maru. Среди 1060 пленных на борту были 850 австралийских военнослужащих — их жизни оборвались», — написал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в Twitter.

Подводная лодка ВМС США атаковала корабль Montevideo Maru в июле 1942 года, когда он без сопровождения направлялся из Рабаула, порта в австралийской Новой Гвинее, захваченной Японией, на китайский остров Хайнань, куда Токио вторгся в 1939 году.

На судне не было опознавательных знаков, указывающих на то, что оно перевозило военнопленных. Всего на борту корабля находилось свыше 1000 заключённых примерно из 16 стран, большинство из которых были австралийскими военнослужащими. Эта трагедия считается крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в рамках проекта «Генеральная уборка» в 2022 году подняли 33 затопленных корабля.

Летом прошлого года в реке Дунай обнаружили корабли Третьего рейха времен Второй мировой войны, затопленные в 1944 году при отступлении. Они появились из-под воды после того, как из-за засухи в Сербии река сильно обмелела.