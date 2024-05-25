Санкт-Петербург, 25 мая, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Сотрудник полиции ранен в ходе перестрелки на Народной улице в Санкт-Петербурге, сообщает 25 мая Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

По его данным, неизвестный забаррикадировался в квартире и оттуда открыл огонь по полицейским. Сейчас его пытаются задержать.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая в Петербурге автомобилист открыл стрельбу у станции метро «Пионерская». В результате инцидента пострадал мужчина. Причиной стрельбы стал дорожный конфликт. Нападавший скрылся на чёрной иномарке с московскими номерами.

26 апреля в Петербурге ликвидировали вооружённого мужчину, ранившего полицейского, который прибыл в одну из квартир на Английском проспекте после вызова скорой помощи. К медикам обратилась женщина и сообщила, что её 42-летний сын выпил 100 таблеток, назначаемых при эпилепсии. В присутствии врачей мужчина стал вести себя неадекватно. Приехавшие полицейские помогали медикам и уговаривали его одеться. Внезапно он выхватил из кармана куртки пистолет и в упор выстрелил в одного из правоохранителей. Второй полицейский открыл ответный огонь на поражение, мужчина получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

14 апреля в Санкт-Петербурге в пункте выдачи одного из маркетплейсов прозвучал выстрел. Стрельбу в сторону сотрудника пункта выдачи из аэрозольного пистолета открыл мужчина, которому сделали замечание из-за находившейся с ним собаки. В результате инцидента никто не пострадал. Стрелявшим оказался ранее судимый 42-летний житель Петербурга. Его задержали, доставили в полицейское управление, оружие изъяли.