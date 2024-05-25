Москва, 25 мая, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Украинские военные бегут от наступающих российских бойцов в Донецкой Народной Республике, пишет Al Mayadeen.

Mihir Melwani/Global Look Press

«Подразделения ВСУ бегут от наступающих российских войск, как это произошло во время битвы за Очеретино в Донецкой Народной Республике», — говорится в публикации.

Отмечается, что военные ВСУ жалуются на отсутствие оборонительных линий в тылу для отступления.

«Получается, что многие средства, выделенные на строительство линий обороны Украины, были разворованы или иным образом присвоены», — заключило издание.

Как передавало ИА Регнум, российские войска продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, подтвердили 23 мая в Минобороны РФ. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС России поразили живую силу и технику 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах сёл Константиновка и Гранов.

Также российские военные отразили две контратаки украинских штурмовиков у посёлка Глубокое и города Волчанска. Потери противника составили до 365 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились танка и двух бронированных машин. Кроме того, были поражены гаубица М777 и орудие М119 производства США, а также гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский попал в неловкое положение, говоря о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не было. По его словам, первые лица Украины приезжали и пиарились на этих сооружениях, При этом всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет, и Зеленского выставили на посмешище.