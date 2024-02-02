Чита, 2 февраля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) Читы задержали грузовой поезд, в одном из контейнеров которого обнаружили военную форму с символикой Вооружённых сил Украины (ВСУ). Товарный состав следовал через КНР в Польшу транзитом через Россию, уточнил начальник читинской таможни Владимир Игнатьев.

Кирилл Кухмарь/ ТАСС, архив

«Контейнер под завязку забит воинским обмундированием. Пока мы ещё досматриваем — остался ещё один контейнер, там всего было порядка 8-9 контейнеров», — сказал Игнатьев.

Отмечается, что груз обнаружили на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) «Забайкальск».

По словам Игнатьева, в декларации говорилось, что в контейнерах находится спортивная и рабочая одежда, но таможенники, досматривая груз, выявили расхождения в заявленных характеристиках, включая плотность ткани. Сама форма было спрессована в вакуумной упаковке.

«Один контейнер «выдернули», вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии», — сказал начальник таможни, уточнив, что уголовное дело на данный момент пока не возбуждено.

Всего было задержано восемь грузовых контейнеров.

Вместе с тем к расследованию присоединилась Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Как передавало ИА Регнум, 24 января В Санкт-Петербурге таможенники изъяли партию кокаина на 13 млрд рублей.

По данным таможенной службы, в контейнере находилась контрабанда на 1200 килограмм. Обнаружить наркотики удалось при сканировании контейнера. Инспекторы увидели, что среди мешков с кофе находились брикеты с белым порошком.

Экспертиза показала, что это кокаин. По данному факту возбудили уголовное дело.

Вместе с тем в начале января в Москве сотрудники таможенной службы обнаружили в посылке ритуальную флейту буддистов из человеческой кости.

Отмечалось, что сотрудники сканировали почтовую посылку, которая приехала из Германии. В документах сообщалось, что это якобы музыкальный инструмент.

Однако таможенники извлекли завёрнутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом.